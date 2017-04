Trump er overrasket over vanskeligt job

USA's præsident, Donald Trump, er overrasket over, hvor vanskeligt hans nye job er.



- Jeg troede, at det ville være lettere, siger han i et interview med nyhedsbureauet Reuters i forbindelse med sine første 100 dage på præsidentposten.



- Jeg elsker den tilværelse, som jeg havde før. Jeg havde gang i så mange ting. Dette er mere arbejde end tidligere. Jeg troede, at det ville være lettere.



Trump, som har været en kendt person i størstedelen af sit liv, siger, at han er vant til kun at have lidt privatliv, men han tilføjer, at han er overrasket over, hvor lidt han har nu.



/ritzau/Reuters