Danmarks særaftale med Europol er definitivt på plads

Danmarks fremtid i det europæiske politisamarbejde er definitivt på plads.



Det står klart, efter at de resterende 27 EU-lande i løbet af det seneste døgn alle har godkendt den aftale, der skal sikre det fortsatte samarbejde.



Tilbage er nu blot en formalitet. Nemlig at Danmark og Europol i løbet af weekenden underskriver aftalen.



Dermed når parterne lige nøjagtigt i mål inden en vital deadline. På mandag mister Danmark nemlig formelt set det fuldgyldige medlemskab.



Det faretruende brud er konsekvensen af den folkeafstemning om Danmarks retsforbehold, der fandt sted i december 2015.



Her stemte et flertal af vælgerne nej til at afskaffe retsforbeholdet. Dermed havde Danmark kurs mod at ryge ud af politisamarbejdet - hvis altså ikke det lykkedes at få en aftale i stand.



Mange mente, at tiden var for knap. Men på rekordfart er en aftale alligevel kommet på plads.



/ritzau/