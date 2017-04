Løkke: Vi tager nu et konsekvent opgør med bureaukratiet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tror på, at regeringen kan gennemføre en reform af den offentlige sektor og afskaffe en jungle af regler.Det fortæller han forud for et møde, der skal kickstarte regeringens såkaldte sammenhængsreform. 60 repræsentanter fra fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og kommuner deltager i mødet."År efter år har vi talt om at forenkle, mens vi har tilføjet lag på lag af yderligere kompleksitet. Vi har skabt noget, der virker paradoksalt, når de borgere, der har sværest ved at finde vej, ofte bliver mødt af en jungle af regler," siger Lars Løkke Rasmussen fredag."Vi har vel endnu til gode at tage det konsekvente opgør mod myndighedsgrænser og bureaukrati. Det skal vi gøre nu," siger statsministerenPå mødet skal deltagerne debattere, hvordan der kan skabes mere tid til kerneopgaverne, bedre velfærd på tværs af sektorerne og en mere tidssvarende offentlig sektor. Alle tre punkter er sammen med en bedre ledelse i det offentlige kernen i reformen. Selv kalder Lars Løkke planen ambitiøs og understreger, at reformen har høj prioritet i regeringen."Det er opgøret med meningsløse regler og kontrol. Målet er at skabe en sammenhængende reform i respekt for borgerne. Kan vi frisætte medarbejderne og stole lidt mere på deres faglighed, tror jeg, at vi kan få bedre resultater," siger statsministeren.Selv om mange før Lars Løkke Rasmussen har villet fjerne regler og bureaukrati i det offentlige, tror statsministeren på, at det nu kan ske.Både fordi der er oprettet en post som innovationsminister til formålet, og fordi det før er lykkedes at forbedre den offentlige sektor.Den er stort set velfungerende, men der er alligevel plads til forbedring, lyder det."Der er en betydelig variation i opgaveløsningen og ikke altid en sammenhæng mellem ressourceforbrug og resultater. Eksempelvis på skoleområdet er det ikke nemt at finde et mønster, der efterviser, at dem, der får mest, altid får de dygtigste elever ud i den anden ende," siger han.Det samlede reformprogram bliver fremlagt i starten af 2018./ritzau/