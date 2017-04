Trump er overrasket over vanskeligt præsidentjob

USA's præsident, Donald Trump, er overrasket over, hvor vanskeligt hans nye job er."Jeg troede, at det ville være lettere," siger han i et interview med nyhedsbureauet Reuters i forbindelse med sine første 100 på præsidentposten. "Jeg elsker den tilværelse, som jeg havde før. Jeg havde gang i så mange ting. Dette er mere arbejde end tidligere. Jeg troede, at det ville være lettere."Trump, som har været en kendt person i størstedelen af sit liv, siger, at han er vant til kun at have lidt privatliv, men han tilføjer, at han er overrasket over, hvor lidt han har nu.Han synes stadig, at det er uvant at blive beskyttet af Secret Service 24 timer i døgnet med de restriktioner, som det indebærer."Man lever virkelig i sin egen boble, når der er en så massiv beskyttelse. Man kan ikke går, hvor som helst man vil," siger han. Trump tilføjer, at han også savner at sidde bag rattet i sine biler.I et 42 minutter langt interview med nyhedsbureauet reflekterer Trump over nogle af de store geopolitiske udfordringer, som USA står overfor.Han udelukker ikke, at konflikten med Nordkorea kan eskalere kraftigt."Der er en risiko for, at vi kan ende med at få en stor, stor konflikt med Nordkorea. Absolut," siger han, men understreger, at han ønsker en diplomatisk løsning på striden om det nordkoreanske atomprogram.Trump siger, at han håber, at den nordkoreanske leder, Kim Jong-un er rationel. Den amerikanske præsident giver udtryk for begejstring over Kinas leder, Xi Jinping, og han har indtil videre afslået at føre nye telefonsamtaler med Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, da Kina var svært utilfreds med den tidligere samtale."Det er mit problem, at jeg har etableret et virkeligt godt forhold til præsident Xi. Jeg føler virkelig, at han gør alt, hvad han kan for at hjælpe os med denne vanskelige situation," siger han."Så jeg ønsker ikke at forårsage nogle problemer for ham nu," siger Trump./ritzau/Reuters