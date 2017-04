Regeringen spår vækst på 1,5 pct årligt frem til 2025

Danskerne kan godt begynde at vænne sig til, at velstanden ikke vil banke afsted de næste mange år.



Regeringen har netop offentliggjort sit konvergensprogram, der er en temperaturmåling på dansk økonomi, og som hvert forår sendes til EU.



I det netop offentliggjorte konvergensprogram skriver regeringen, at "frem mod 2025 ventes væksten i bnp i gennemsnit at blive 1,5 pct. om året."



Ifølge regeringen vil væksten de kommende år være højere end 1,5 pct., hvorefter væksten vil falde til under 1,5 pct.



"Det dækker over en lidt højere vækst frem til 2022, hvor reformer trækker den strukturelle beskæftigelse op. I perioden 2023-2025 falder vækstpotentialet imidlertid til 1,25 pct. om året, medmindre nye reformer løfter den strukturelle beskæftigelse eller øger produktiviteten," står der i konvergensprogrammet.



Sløj produktivitet i vente



En af hovedårsagerne til den lave vækst er ifølge konvergensprogrammet en svag fremgang i produktiviteten.



Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) udtaler, at regeringen agter at fremlægge reformforslag, der netop kan styrke produktiviteten.



"Danmark har et godt udgangspunkt, men regeringen har ambitioner om mere, og ambitioner kalder på, at vi gør en yderligere indsats for at få flere i arbejde og øge produktiviteten. Hvis vi omvendt lader stå til, er der risiko for, at opsvinget bliver bremset alt for tidligt. Som ansvarlig regering kan vi ikke stå og lade det ske," lyder det fra Simon Emil Ammitzbøll.



Grundlag for ny 2025-plan



Konvergensprogrammet er fundamentet, som VLAK-regeringens planlagte 2025-plan skal bygges på.



Finansminister Kristian Jensen (V) fortæller, at regeringen vil fremlægge en ny 2025-plan i løbet af foråret, som skal afløse den plan, som den daværende Venstre-regering måtte droppe i efteråret, da der ikke var flertal for den.



"På mange punkter går det fremad med dansk økonomi, men der er også udfordringer og ting, vi skal gøre bedre. Regeringen vil senere på foråret fremlægge en 2025-plan med regeringens ambitioner og mål for dansk økonomi frem mod 2025. Vi skal sikre gode muligheder for fremtidige generationer, og det kræver ambitiøse mål for udviklingen af vores samfund," udtaler Kristian Jensen.