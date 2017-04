Trump ser mulighed for stor stor konflikt med Nordkorea

Den amerikanske præsident Donald Trump er ikke sikker på, at den anspændte konflikt med Nordkorea kan løses uden en "stor konflikt." "Det er en mulighed, at vi kan ende op med at have en stor, stor konflikt med Nordkorea. Absolut," siger Donald Trump i et interview med Reuters.Præsidenten understreger dog, at "vi vil elske at løse tingene på en diplomatisk måde, men det er meget svært."Ordene falder efter, at Nordkorea med Kim Jong Un i spidsen angiveligt er tæt på at have udviklet missiler, der kan nå den amerikanske kyst fra Nordkorea.Den amerikanske senator John McCain fortæller, at han "ved at præsidenten er engageret" i at bygge et godt forhold op til den kinesiske leder Xi Jinping for at løse problemerne med Nordkorea.På lørdag har Donald Trump siddet de første 100 dage i det amerikanske embede, og derfor har han givet en form for status-interview med Reuters.Foruden at snakke om Nordkorea snakkede Donald Trump også om, hvor hårdt det har været at blive præsident i USA. "Jeg elskede mit tidligere liv. Jeg havde gang i så mange ting," siger Trump til Reuters og fortsætter:"Der er mere arbejde i det her, end der var i mit tidligere liv. Jeg havde troet, at det ville være lettere."Donald Trump fortæller også, at han ærgrer sig over, at han ikke længere kan få lov til at køre bil på grund af sikkerhedshensyn."Jeg kan ikke køre bil længere," siger Trump og påpeger:"Man er virkelig i sin egen lille skal, fordi der er så meget beskyttelse, at man ikke rigtigt kan gå nogle steder hen."