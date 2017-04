Republikanere fra oliestater beder Trump svække Paris-aftale

Ni republikanske kongresmedlemmer vil have USA's præsident, Donald Trump, til at forblive en del af klimaaftalen fra Paris.



Men i et brev beder de ham om at sænke ambitionerne for, hvor meget USA skal nedbringe udledningen af klimaskadelige gasser.



Kevin Cramer, der er republikansk medlem af Repræsentanternes Hus, er valgt i den olieproducerende stat North Dakota.



Sammen med otte af sine republikanske kolleger har han sendt Trump et brev, hvor præsidenten opfordres til at bruge USA's "plads ved Paris-bordet til at forsvare og fremme vores kommercielle interesser, herunder vores produktion og fossile brændstofsektor".



Hvis USA fortsat skal være en del af Paris-aftalen, bør regeringen fastsætte et nyt mål for CO2-udledning, som "ikke skader vores økonomi", lyder det i brevet fra de ni republikanske kongresmedlemmer.



Torsdag aften dansk tid mødes nogle af Trumps ministre og rådgivere for at tage hul på drøftelserne om, hvorvidt USA fortsat skal være en del af klimaaftalen.



Oprindeligt havde Trump sagt, at han ville trække USA ud af aftalen inden for de første 100 dage af sin præsidentperiode. Siden har han sagt, at han er åben over for at lade USA blive, men at det skal være på andre betingelser.



Energiminister Rick Perry, der deltager i de indledende drøftelser torsdag aften, sagde tidligere på ugen, at han ikke vil råde Trump til at trække USA ud af aftalen. Derimod bør den genforhandles, mener Perry.



Trump ventes fredag at underskrive en række dekreter på energiområdet, oplyste kilder i Det Hvide Hus i weekenden.



Iagttagere forventer imidlertid ikke, at der vil komme en endelig beslutning om USA's tilslutning til Paris-aftalen i denne måned.



Aftalen blev indgået i 2015 og er underskrevet af mere end 190 lande.



/ritzau/Reuters