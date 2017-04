Sag om mulig millionsnyd vokser for Le Pen

EU-Parlamentet mistænker den franske præsidentkandidat Marine Le Pen fra partiet Front National for at have misbrugt langt flere EU-midler, end det tidligere har været fremme.



I alt skal hun angiveligt have lønnet ansatte for fem millioner euro - eller hvad der svarer til 37 millioner kroner.



Det skriver AFP, der citerer en unavngiven kilde bag en undersøgelse fra parlamentet.



Beløbet, som Marine Le Pen er mistænkt for at misbruge, er steget, efter at "nye oplysninger" er kommet frem.



Tidligere lød beløbet på 11 millioner kroner, som Le Pen skulle have aflønnet sin livvagt og andre ansatte med i partiet, mens hun var medlem af EU-Parlamentet.



/ritzau/