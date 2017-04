Alle 27 lande, der bliver i EU, bakker op om den planlagte strategi for exit-forhandlingerne med Storbritannien.



Det siger vicepremierminister Louis Grech fra det maltesiske EU-formandskab torsdag efter EU27-landenes europaministermøde i Luxembourg.



Vejen synes dermed banet for, at de 27 EU-landes stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles lørdag kan vedtage strategien.



- Det er en meget god start på de svære forhandlinger, der ligger foran os, siger Louis Grech, der har ledet mødet i Luxembourg.



Her har europaministrene forberedt weekendens topmøde, der er næste vigtige skridt i den britiske exit-proces.



- Dagens møde var bemærkelsesværdigt på den måde, at det var et hidtil uset signal om tillid, sammenhold og enighed blandt de 27, siger Louis Grech.



Også EU's chefforhandler, Michel Barnier, melder om fuld enighed, inden exit-forhandlingerne går i gang.



- Vi er klar. Vi er klar, siger Barnier.



Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger, at EU27-landene står sammen.



- Det bliver en svær proces, men vi er velforberedte, siger han.



Exit-forhandlingerne med Storbritannien ventes at gå i gang efter det britiske parlamentsvalg 8. juni.



Herefter vil EU27-landene først have styr på exit-betingelserne, inden de vil begynde at forhandle om fremtidens forhold, herunder en frihandelsaftale.



En aftale om de fremtidige rettigheder for de 3,2 millioner EU-borgere i Storbritannien og for de 1,2 millioner briter i EU har således topprioritet i forhandlingerne.



Desuden skal briterne leve op til de økonomiske forpligtelser, de har påtaget sig som EU-medlem. Briterne står således med en regning, der skal betales ved udgangen.



Samtidig fokuserer EU27-landene også på deres egen fremtid, når briterne ventes at forlade EU ved midnat fredag 29. marts 2019.



Et par måneder senere er der valg til Europa-Parlamentet, hvor Storbritannien i dag har 73 pladser.



Italien har på europaministermødet torsdag fremlagt et forslag om, at de 73 pladser, som briterne forlader, fremover skal besættes ved direkte valg af politikere på en fælles europæisk liste.



Alle EU-borgere skal således ifølge forslaget være med til at stemme politikere ind på de pladser, hvor der hidtil har siddet britiske politikere.



Men det forslag er Anders Samuelsen helt uenig i.



- Jeg ser det slet ikke for mig. Vi skal have skåret antallet af pladser ned, siger den danske udenrigsminister.



Han siger, at det italienske forslag er udtryk for "en form for føderalisme, som jeg slet ikke er interesseret i".



/ritzau/