Samuelsen: Vigtigt at EU27 står sammen om brexit-strategi

Nu handler det om, at de 27 lande, der bliver i EU, står sammen om at lægge deres strategi for de kommende exit-forhandlinger med Storbritannien.



Det er budskabet fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der torsdag er til europaministermøde i Luxembourg.



Her skal Samuelsen og hans kolleger forberede strategien, som efter planen skal vedtages på et EU27-topmøde i Bruxelles på lørdag.



- Det er vigtigt, at vi får bekræftet hinanden i, at nu har vi en god plan, og den kører vi efter, siger den danske udenrigsminister.



EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, siger, at det vigtigste på mødet i Luxembourg er at udvise sammenhold.



- Det, der er vigtigt for mig i dag, er, at vi bekræfter, at de 27 står sammen om dette her, så vi kan have en gnidningsfri forberedelse af EU-topmødet på lørdag, siger Timmermans.



Anders Samuelsen forudser hårde forhandlinger og mange knaster i de kommende exit-forhandlinger med Storbritannien.



Forhandlingerne ventes at gå i gang efter det britiske parlamentsvalg 8. juni.



Her vil EU27-landene først have styr på exit-betingelserne, inden de vil begynde at forhandle om fremtidens forhold, herunder en frihandelsaftale.



Anders Samuelsen siger, at det for Danmark er vigtigt at sikre rettighederne for de op imod 40.000 danskere, der bor i Storbritannien. Og at sikre britiske statsborgeres rettigheder i EU.



- Vi skal også sikre, at der er adgang til det britiske marked for dansk erhvervsliv. Og så skal vi sikre, at de store interesser, vi har på fiskeri og landbrug, bliver varetaget, siger Samuelsen.



- Selvfølgelig bliver det vanskelige forhandlinger, siger han.



Storbritannien forlader efter planen senest EU, når klokken ringer midnat fredag 29. marts 2019.



/ritzau/