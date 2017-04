Pape: Aftale om Europol er god for dansk politi

EU-Parlamentet har torsdag stemt for en dansk særaftale, som gør det muligt for Danmark at blive i Europol. Næsten samtidig har Folketinget vedtaget den nødvendige lovgivning herhjemme.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) glæder sig over, at særaftalen om Europol dermed er på plads.



- Vi får en tilfredsstillende aftale med Europol, og det er godt for dansk politi, siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:



- Rigspolitiet har sagt, at det er en operativt tilfredsstillende aftale.



Dansk Folkeparti anklager torsdag ja-partierne for at have spredt "dommedagsprofetier" om, at Danmark ikke ville kunne få en aftale.



Ifølge partiets EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, har ja-partierne i forbindelse med nederlaget ved folkeafstemningen brugt en stribe argumenter, som har vist sig at være forkerte.



Senest har Radio24syv talt med Europol, som sår tvivl om et centralt ja-argument. Nemlig at Europols kommende teknologi ville give alle betjente direkte adgang til Europols databaser, hvilket Danmark vil gå glip med særaftalen.



Men ifølge Europol selv er det slet ikke hensigten, at den nye teknologi skal give medlemslandenes patruljerende betjente direkte adgang til databaserne.



Adgangen skal i stedet forbeholdes efterforskere, der tager sig af tunge sager som terror eller organiseret kriminalitet, understreger talsperson for Europol, Jan Op Gen Oorth, over for Radio24syv.



- Europol vil øge adgangen til databaserne, også for politifolk uden for vores hovedkvarter, siger han.



- Men det betyder ikke, at alle politifolk i Danmark, Sverige, Tyskland, Italien eller andre steder vil være i stand til at tjekke databasen, for det giver ikke mening for alle politifolk at gøre det, siger han.



- Hvem giver det mening for: for politifolk, der arbejder med alvorlig og organiseret kriminalitet og terror. For dem er der en vilje til at gøre adgangen lettere fremover, siger Europols talsmand til Radio24syv.



Ifølge Radio24syv skrev Søren Pape Poulsen så sent som mandag på Twitter, at "den enkelte betjent på gaden kan søge direkte i Europols registre fra smartphone".



Søren Pape Poulsen siger torsdag:



- Det er jo ikke sådan, at alle betjente skal kunne søge, når den mulighed kommer. Men alle, det giver mening for, skal kunne søge. Det kan jeg så se har givet anledning til nogle misforståelser.



- Men det afventer, at teknologien er til det, så må vi tage diskussionen til den tid, siger Søren Pape Poulsen.



Spørgsmål: Hvor langtidsholdbar er denne aftale?



- Der er nogle ting, vi ikke får, når teknologien udvikler sig. Når teknologien udvikler sig, så betjente kan stå og søge med deres smartphone, så kan vi ikke være en del af det. Det bliver ikke alle betjente, det gælder for, men kun dem, der har behov.



