EU-Parlamentet siger ja til dansk særaftale med Europol

Danmarks fortsatte deltagelse i det europæiske politisamarbejde, Europol, er snublende tæt på at være sikret.



Torsdag har et flertal i EU-Parlamentet sagt god for en særaftale. Den skal erstatte Danmarks fuldgyldige medlemskab, når det udløber på mandag.



Afstemningen i EU-Parlamentet i Bruxelles var den næstsidste barriere for, at aftalen kunne falde på plads.



Regeringerne i de andre 27 EU-lande har nu weekenden til nikke endeligt ja til det fortsatte samarbejde. Umiddelbart er der ikke udsigt til problemer her.



/ritzau/