Trump vil genforhandle frihandelsaftale med Mexico og Canada

Relateret indhold Artikler

USA, Mexico og Canada har aftalt at genforhandle handelsaftalen Nafta.



Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AFP.



Meldingen kommer, efter at flere medier har rapporteret, at USA overvejer helt at trække sig ud af den nordamerikanske frihandelsaftale.



Men nu lyder det fra Det Hvide Hus, at præsident Donald Trump i telefonsamtaler med den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, har aftalt at holde fast i aftalen.



"Begge samtaler var behagelige og produktive. Præsident Trump aftalte ikke at opsige Nafta på nuværende tidspunkt, og lederne aftalte hurtigt at indlede en genforhandling af Nafta-aftalen til gavn for alle tre lande," står der i erklæringen ifølge Bloomberg.



Handelsaftalen blev underskrevet i 1994 af den demokratiske præsident Bill Clinton.



Den har fjernet en række toldbarrierer og lettet handlen med varer og ydelser mellem USA, Canada og Mexico.



Under valgkampen lovede USA's nuværende præsident, Donald Trump, at han vil genforhandle Nafta-aftalen.



I de seneste uger har han skærpet retorikken og betegnet Nafta som en "meget, meget dårlig" aftale for USA.



Han har tidligere kaldt den en "jobdræber" og den "værste handelsaftale nogensinde", skriver Politico.



Nu har piben dog fået en anden lyd:



"Det er mit privilegium at få opdateret Nafta gennem forhandlinger," udtaler Trump i erklæringen fra Det Hvide Hus.



"Det er en ære at gøre det sammen med præsident Peña Nieto og premierminister Trudeau, og jeg tror, at det færdige resultat vil gøre alle tre lande både bedre og stærkere," siger han.



Som en af sine første handlinger i præsidentembedet trak Trump USA ud af handelsaftalen Trans-Pacific Partnership (TPP) og distancerede dermed USA fra en lang række samarbejdslande i Asien og omkring Stillehavet.



En anden frihandelsaftale, TTIP, som har været forhandlet mellem EU og USA i årevis, er ligeledes skrinlagt, efter Trump kom til magten.



/ritzau/