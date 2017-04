USA: Kinesisk metal kan true vores nationale sikkerhed

Relateret indhold Tilføj søgeagent Wilbur Ross Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Wilbur Ross

Det amerikanske handelsministerium har onsdag igangsat en undersøgelse af en stigende import af aluminium fra primært Kina.



Undersøgelsen skal give et bud på, om overfloden af aluminium ind på det amerikanske marked er en fare for USA's nationale sikkerhed.



Handelsministeriet vil især undersøge, om kinesiske firmaer dumper statsstøttet aluminium på det amerikanske marked til underpris.



Det billige aluminium har fået amerikanske producenter til at dreje nøglen om.



Derfor er der nu kun en producent, Century Aluminium, tilbage, der kan lave et specielt aluminium, som bruges i vigtige amerikanske jagerfly.



Ifølge handelsminister Wilbur Ross kan det firma formentlig ikke imødekomme efterspørgslen, hvis der skulle opstå øget behov. Det kunne for eksempel ske i forbindelse med en militær konflikt.



"På samme tid som vores militær har behov for mere aluminium af højeste kvalitet, har vi kun en producent af aluminium, der har kvalitet til vores luftvåben," siger Ross.



Han vil blandt andet have svar på, om der er aluminium nok til at møde behovet fra det amerikanske forsvar.



Samtidig skal undersøgelsen se nærmere på, hvordan tabet af job og investeringer i industrien påvirker den nationale sikkerhed.



Presset på den amerikanske aluminiumindustri er steget kraftigt de seneste år. Det har fået de fleste anlæg, der ikke er lukket, til at skære ned på produktionen.



Hvis konklusionen af ministeriets undersøgelse bliver, at importen er en trussel mod USA's sikkerhed, kan det føre til vidtgående handelsbarrierer på aluminium.



Selv om Kina er en stor årsag til problemet, siger Ross også, at eksempelvis Rusland sender metal mod USA og er en del af problemet.



/ritzau/Reuters