Kilder: USA gør klar til at trække sig ud af handelsaftale

Et udkast til et dekret, der vil trække USA ud af den nordamerikanske handelsaftale Nafta, er under overvejelse i Det Hvide Hus.



Det oplyser en højtstående kilde i den amerikanske regering til nyhedsbureauet Reuters.



Kilden bekræfter dermed en melding i netavisen Politico, hvor to andre kilder i Det Hvide Hus havde oplyst, at dekretet om at forlade Nafta er under overvejelse.



Politico skriver, at indholdet af dekretet kan blive afsløret sidst på ugen eller i begyndelsen af næste uge.



Tilsyneladende er det et forsøg fra amerikansk side på at opnå bedre betingelser i aftalen med nabolandene Canada og Mexico.



Handelsaftalen blev underskrevet i 1994 af den demokratiske præsident Bill Clinton.



Under valgkampen lovede USA's nuværende præsident, Donald Trump, at han vil genforhandle Nafta-aftalen.



I de seneste uger har han skærpet retorikken og betegnet Nafta som en "meget, meget dårlig" aftale for USA.



/ritzau/