Hverken EU eller den danske stat skal blande sig i, hvordan forældre fordeler deres orlov mellem sig.



Det siger Karen Ellemann (V), minister for ligestilling og nordisk samarbejde i en skriftlig kommentar.



- Den danske regering er stor tilhænger af, at danske forældre fordeler forældreorloven mellem sig, og vi ser gerne, at flere fædre tager mere orlov.



- Men vi er ikke tilhængere af, at hverken EU eller den danske stat blander sig i, hvordan familierne fordeler orloven, siger hun.



Dermed mener hun, at EU-Kommissionen går alt for vidt med sit forslag om øremærket barselsorlov til mor og far.



I dag har danske forældre ret til 32 ugers forældreorlov. Den kan frit deles imellem mødre og fædre.



EU-Kommissionen er onsdag kommet med en række lovforslag med minimumsstandarder for EU-borgernes sociale rettigheder.



Et af forslagene går på, at forældrene ikke frit skal kunne dele tiden mellem sig. Det er ellers muligt i Danmark, som reglerne er i dag.



Regeringen bliver derfor ikke fødselshjælper på kommissionens forslag om øremærket forældreorlov, lyder det.



- Vi tror på fleksible rammer for forældreorlov. Vi tror på frihed for familierne. Og vi tror på, at familierne er de bedste til at vide, hvad der passer til netop dem. Det skal vi ikke lave om på.



- Der er ikke brug for mere lovgivning. Det handler om at skabe en kulturændring i familierne, på arbejdspladserne og i hele samfundet, så det bliver lige så naturligt, at far tager orlov, som at mor gør det, siger ligestillingsministeren.



/ritzau/