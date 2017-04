EU-Kommissionen går alt for vidt med sit forslag om øremærket barselsorlov til mor og far.



Det mener Socialdemokratiets europaparlamentsmedlem Ole Christensen.



- Det skal være helt naturligt for både mænd og kvinder at tage barsel, og det er godt med tiltag, der skubber til den udvikling, skriver han i en mail til Ritzau.



- Men vi skal ikke have EU-lovgivning, som så detaljeret bestemmer fordelingen af barsel.



EU-Kommissionen er onsdag kommet med en byge af lovforslag med minimumsstandarder for EU-borgernes sociale rettigheder.



Og et af forslagene er altså, at forældrene ikke frit skal kunne dele tiden mellem sig, som man kan i Danmark i dag.



Bruger den ene forælder ikke muligheden for orlov, går den tabt, lyder kommissionens forslag.



I dag har danske forældre ret til 32 ugers forældreorlov. Den kan frit deles imellem mødre og fædre.



- Vi skal selvfølgelig ikke blindt tilslutte os alle de sociale forslag, der må komme fra kommissionen, skriver Ole Christensen.



- Som socialdemokrat vil jeg aldrig acceptere forslag, der på nogen måde undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel.



