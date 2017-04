Minister: Trump er klar til historisk stor skattelettelse

Det Hvide Hus vil senere onsdag fremlægge planerne for de største skattelettelser nogensinde.



Det oplyser USA's finansminister, Steven Mnuchin.



- Det bliver den største skattenedsættelse og den største skattereform i vort lands historie, siger Mnuchin.



Han bekræfter, at der er planer om at sænke selskabsskatten til 15 procent, også for små virksomheder. I dag er den højeste selskabsskat på 35 procent.



Finansministeren tilføjer, at der er grundlæggende enighed mellem præsident Donald Trumps regering og Kongressen om målet for skattereformen.



Detaljerne i planen vil falde på plads, siger Mnuchin.



Samtidig siger formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, at han har haft lejlighed til at "smugkigge" på den kommende skatteplanen.



- Vi kan rigtigt godt lide den, siger Paul Ryan.



- Vi er enige i 80 procent af det, og hvad angår de 20 procent, er vi på samme bane, siger Ryan.



En unavngiven kilde i Det Hvide Hus har tidligere meddelt, at Trump skatteplan også indeholder et forslag om at sænke skatten på multinationale virksomheders indkomst, som bliver bragt ind i USA.



Den skal sænkes fra 35 procent til ti procent, oplyste kilden.



Udspillet vil ifølge en anden kilde tæt på Trump indeholde en kraftig sænkelse af selskabsskatten fra 39,6 procent til 15 procent for såkaldte "pass through-virksomheder".



Det er blandt andet enmandsvirksomheder, der hører under den gruppe.



Rigmanden Donald Trump talte igennem sin valgkamp meget om "den høje amerikanske skattebyrde".



Han har også gentagne gange truet med at bruge skat som et middel til at holde amerikanske fabrikker i USA.



/ritzau/Reuters