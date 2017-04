USA: Finansminister bekræfter mål om stort indhug i selskabsskat

USA's finansminister, Steven Mnuchin, bekræfter, at Donald Trumps planer for en ny skattereform indebærer, at der skæres i selskabsskatten.



Den skal ned fra 35 pct. til 15 pct., lyder ambitionen.



Ifølge flere medier sagde finansministeren, at der er lagt op til den største skattelettelse i USA's historie, og at planen for selskabsskatten altså var en sænkning til 15 pct.



/ritzau/FINANS