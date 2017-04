Løkke tager på første officielle besøg i Kina i knap 10 år

Relateret indhold Artikler

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tager på officielt besøg i Kina fra 2. til 4. maj. Det er det første officielle besøg siden 2008, oplyser Statsministeriet.



Løkke skal både mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, og landets premierminister, Li Keqiang.



- På trods af en afstand på godt 7000 kilometer har Kina og Danmark et venskab, der går langt tilbage. Kina er Danmarks største handelspartner i Asien, og vi samarbejder tæt på alle niveauer, siger Løkke i en pressemeddelelse.



På turen vedtages det første samlede dansk-kinesiske arbejdsprogram. Det skal sætte retningen for et styrket samarbejde for 80 danske og kinesiske myndigheder.



- Det nye arbejdsprogram vil styrke vores strategiske partnerskab på en lang række områder, så vi fremover kan sætte flere danske fingeraftryk på udviklingen og reformarbejdet i Kina - og samtidig sikre dansk erhvervsliv et bedre fodfæste på det enorme kinesiske marked.



Med på turen kommer miljø- og fødevareministeren, sundhedsministeren samt en række virksomheder og erhvervsorganisationer.



Løkke besøger undervejs Vestkina, hvor han skal besøge de to pandaer, der skal udlånes til Københavns Zoologiske Have. Det sker for at markere, at 2017 er dansk-kinesisk turismeår.



- Mange kinesere besøger hvert år Danmark. Men også her er der mere at hente. Derfor vil vi arbejde for at øge antallet af turister mellem vores to lande, siger Lars Løkke Rasmussen.



