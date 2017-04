USA's energiminister vil genforhandle klimaaftale fra Paris

Relateret indhold Artikler

USA bør blive i klimaaftalen fra Paris, men genforhandle den.



Det mener den amerikanske energiminister, Rick Perry.



"Jeg vil ikke opfordre USA's præsident til at trække sig fra aftalen. Men jeg mener, at vi bør genforhandle den," siger Rick Perry under en konference arrangeret af mediet Bloomberg i New York tirsdag.



Præsident Donald Trump meldte ud i slutningen af marts, at han vil træffe en beslutning inden udgangen af maj om USA's fortsatte deltagelse i den epokegørende Paris-aftale om reduktion af CO2-udledninger.



Rick Perry siger samtidig, at han mener, at USA og Kina har gjort en stor indsats mod at reducere CO2-udledninger. Imens sætter han spørgsmålstegn ved Frankrig og Tysklands indsats.



Om Tyskland siger han:



"Faktum er, at deres udledninger er steget, fordi de bruger mere kul."



"Vi er nødt til at sætte os ned, og de må begynde at tage det her alvorligt."



"Min pointe er: Lad være med at underskrive en aftale og forvente, at vi følger op på den, hvis du ikke har tænkt dig at deltage og være en del af den," tilføjer han.



Blandt Trumps nærmeste medarbejdere er der delte meninger om den internationale klimaaftale.



Seniorrådgiver Steve Bannon har forsøgt at overtale Trump til at droppe aftalen, mens udenrigsminister Rex Tillerson og Trumps datter Ivanka har argumenteret for, at USA skal holde sig til aftalen.



I løbet af valgkampen op til præsidentvalget i november sidste år sagde Trump flere gange, at han ville skrotte Paris-aftalen, hvis han blev valgt.



Uden at nævne klimaforandringer med et ord underskrev Trump i slutningen af marts et dekret, der ændrer forgængeren Barack Obamas plan om at reducere udledningen af CO2.



Selv om Donald Trump ikke ensidigt kan bryde aftalen, kan han indlede processen for et amerikansk exit fra aftalen.



USA er verdens største økonomi og den næststørste kilde til udledning af kuldioxid efter Kina. Et farvel til aftalen fra USA vil derfor være et stort tilbageslag i de globale bestræbelser på at bekæmpe klimaforandringer.



/ritzau/AFP