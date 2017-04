Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, vil igen være en frontfigur i AKP-partiet.



Han siger i et interview til Reuters tirsdag aften, at han både kan og vil blive en del af regeringspartiet igen, når valgkommissionen fremlægger det endelige resultat af en folkeafstemning tidligere på måneden.



Her fik Erdogan opbakning til at udvide præsidentens beføjelser. En af dem betyder, at præsidenten både bliver statsoverhoved, leder af regeringen og samtidig kan være leder af et politisk parti.



Erdogan måtte forlade posten som partileder, da han i 2014 blev præsident.



I mere end 10 år stod han i spidsen for Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP) som Tyrkiets premierminister.



Erdogan siger i interviewet, at det på en partikongres vil blive besluttet, om han vender tilbage til AKP som leder.



