Økonomer: Nu skal Trump lægge skattelettelserne på bordet

Den amerikanske præsident, Donald Trump, skal nu leve op til sine løfter om skattelettelser, der efter valget i november sendte aktierne i vejret.



Den længe ventede plan for skattelettelser bliver fremlagt onsdag, hvor den vil tage fokus blandt investorer og økonomer.



- Trump lagde under valgkampen op til at sænke selskabsskatten fra 35 til 15 pct. og også sænke indkomstskatten markant, så den højeste marginalskat sænkes fra knap 40 til 25 pct. De fleste forventer, at han vil gentage de løfter onsdag men fortsat ikke komme med ret mange bud på, hvordan det skal finansieres, påpeger Jacob Graven, der er cheføkonom ved Sydbank.



Han peger på, at finansieringen formentlig vil være "dynamiske effekter" - altså at regeringen håber, at skattelettelserne bliver selvfinansierende gennem højere økonomisk vækst og øget beskatning i USA frem for i udlandet.



Siden valget har optimismen omkring Trumps evne til at få politik ført igennem dog taget sig et dyk, da det ikke lykkedes præsidenten at føre sin sundhedspolitik igennem Kongressen.



- Forventninger om store skattelettelser er en af de faktorer, der har løftet aktiekurser, renter og dollaren siden valget, og derfor er reformen vigtig for investorerne, lyder det fra Kim Fæster, der er chefanalytiker ved Jyske Bank.



- Vi venter, at der bliver vedtaget en mindre skattereform, som ikke løfter væksten markant. Trumps forslag til skattereform kan blive ændret betydeligt i Kongressen, men forslaget vil give nogle vigtige retningspile med hensyn til udformningen af skattepolitikken, fortsætter han.



Ifølge Jacob Graven vil investorerne foruden selskabs- og indkomstskatter spejde efter forslag om en importskat, der i realiteten vil fungere som told på udenlandske produkter.



- Det vil i givet fald kunne puste til frygten for en global handelskrig, hvor mange lande vil gøre gengæld og bygge høje toldmure omkring sig selv. I værste fald kan det få hele den globale økonomi til at bremse kraftigt op, mener Jacob Graven.



Han ser en risiko for, at planen - hvis den virker uden gang på jorden i Kongressen - kan resultere i skuffede investorer og sure aktiemarkeder verden rundt.



