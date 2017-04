Selvstændige, freelancere og honorarlønnede har brug for mere moderne dagpengeregler.



Det mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der tirsdag har fået overrakt en række anbefalinger til nye dagpengeregler for selvstændige. Arbejdsgruppen er nedsat af regeringen.



Ministeren forventer, at der kan lande en politisk aftale inden for en måneds tid.



- Det er vigtigt, fordi vi står over for et arbejdsmarked, der har brug for en mere moderne lovgivning for de selvstændige i forhold til dagpengesystemet, siger han.



Selv mener ministeren, at anbefalingerne kommer til at gøre en stor forskel.



- Det kommer til at gøre en stor forskel, fordi hovedbudskabet er, at man tager hensyn til et arbejdsmarked, som nu ser anderledes ud, end det har gjort historisk.



- Det er helt afgørende, at man har bestræbt sig på at favne den fremtid, der kommer til at møde os. En fremtid som nogle brancher allerede møder, siger han.



Arbejdsgruppen har igennem det seneste år arbejdet på de nye anbefalinger, hvor også arbejdsmarkedets parter har deltaget.



I det nye dagpengesystem skal selvstændige, freelancere og honorarlønnede i højere grad sidestilles med lønmodtagere.



I den nye model skal det ikke længere være personen, der defineres som selvstændig eller lønmodtager. Det bliver derimod personens "aktiviteter".



På den måde kan en selvstændig, der bliver ledig, både registrere timer tjent i egen virksomhed og eksempelvis timer tjent som lønmodtager eller honorarlønnet og optjene dagpenge. Det er ikke muligt i dag.



