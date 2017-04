- Utopias tid er ovre. Ikke mere masseindvandring - i stedet skal der styr på antallet af indvandrere.



Sådan lød det for nylig fra Socialdemokratiets magtfulde gruppeformand, Henrik Sass Larsen.



Hans debatindlæg i Information udviklede sig hurtigt til et bittert opgør med De Radikale om udlændingepolitikken, fordi Henrik Sass Larsen også taler om at afvise "utopisk humanisme" og i stedet sige ja til "praktisk humanisme."



Nu får Henrik Sass Larsen støtte af Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen:



- Nu har jeg læst alt, hvad der har været sagt og skrevet. Hvis jeg forstår Henrik Sass Larsen ret, så har han sagt, at man skal skelne mellem det, han kalder utopisk humanisme og realistisk humanisme.



- Det er da en relevant diskussion. Mange af os har nogle meget stærke idealer og værdier om at kunne hjælpe alle de mennesker, der har behov for det.



- Samtidig kan vi i Danmark og andre europæiske lande konstatere, at vi ikke kan hjælpe alle her. Så må vi hjælpe dem et andet sted, blandt andet i nærområderne, siger Mette Frederiksen.



De Radikales Sofie Carsten Nielsen svarede igen på Henrik Sass Larsens indlæg ved at kalde Sass for "naiv", fordi han tror, at Danmark kan styre tilstrømningen af flygtninge.



Hun tilføjede til Berlingske:



- Hvis definitionen på, om man overhovedet må have en mening om integrations- og udlændingepolitik er, at man skal være vokset op på Vestegnen og skal have fået bank som barn, så er vi altså langt ude.



Mette Frederiksen afviser, at hun bør kalde Henrik Sass Larsen til orden:



- Der er ikke nogen, der har noget at lade hinanden høre i den debat. Måske ville vi alle være tjent med at få den udlændingepolitiske diskussion på et leje som alle mulige andre politiske diskussioner, siger Mette Frederiksen.



Uden at sige det direkte lægger hun op til, at De Radikale bør indse, at danskerne har vendt partiets udlændingepolitik ryggen:



- Som socialdemokrat mener jeg, at man skal lægge til grund, at vel omkring 75 procent af mandaterne i Folketinget i dag er enige om store dele af udlændingepolitikken.



- Dermed repræsenterer vi en meget, meget, meget, meget stor del af den danske befolkning, siger Mette Frederiksen.



Socialdemokratiet præsenterede søndag et udkast til nyt principprogram. Her fastslår partiet på den ene side, at de fleste flygtninge skal hjælpes i nærområdet, men Danmark skal også fortsat tage i mod flygtninge.



Det skal dog ske i et omfang, så det er muligt at integrere dem. Udkastet til principprogram fastslår, at "de mange udlændinge, der er kommet til Danmark over de sidste mange årtier, udgør en massiv udfordring".



