Kommuner vil inddrive en større del af borgernes gæld

Et opkald fra en af kommunens medarbejdere kan være effektivt, hvis en borger ikke har betalt børnehaven, parkeringsafgiften eller ejendomsskatterne.



Det fortæller borgmester i Allerød Kommune Jørgen Johansen (K), som ønsker, at kommunen får lov til at inddrive en større del af borgernes gæld.



- Nogle ting bliver man nødt til at gøre personligt. Vi kan tage telefonen og ringe til borgeren og sige: "Prøv at høre her, du skylder penge, skal vi ikke finde en løsning?".



Staten og kommunerne har lige nu 100 milliarder kroner til gode hos borgere, der ikke har betalt deres gæld.



Men i en rapport vurderer revisionsfirmaet PwC, at Skat og kommuner må regne med at vinke farvel til op mod 80 milliarder kroner ud af i alt 100 milliarder kroner, som danskerne skylder.



Også i Aarhus Kommune har man gode erfaringer med at inddrive skyldneres gæld, fortæller rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.



- Vi ringer rundt til borgere og virksomheder og gør opmærksom på, at de skylder penge. Det har vist sig at være meget effektivt. I løbet af kort tid har vi fået 10 millioner kroner ind, siger han.



Indtil februar i år har de statslige skattemyndigheder haft det fulde ansvar for at kradse pengene ind til kommunerne, men siden har kommunerne selv haft mulighed for at inddrive en del af borgernes gæld.



Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Jørgen Johansen.



- Det er en meget lille del, vi kan inddrive, og vi vil gerne have lov at inddrive det hele, siger han.



- Det er umuligt at lave et nationalt system, som kan håndtere den enkelte borgers personlige indgang. Det her er en personlig sag, og der er ikke nogle tilfælde, der er ens.



I Allerød tager kommunen personligt kontakt til borgerne efter to rykkere, før opkrævning af gæld sendes videre til Skat, som protokollen ellers foreskriver.



Også Rabih Azad-Ahmad efterspørger flere inddrivelsesmuligheder.



- Vi styrer ind i udfordringer, fordi vi eksempelvis ikke kan trække folk i løn eller andre skatterestancer, fordi de kompetencer ligger hos staten, siger han.



En stor del af den gæld, borgere har, kan ikke inddrives, fordi Folketinget har besluttet, at kun borgere med en vis formue og indkomst skal kunne afkræves betaling ved kasse et.



