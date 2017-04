Ny måling: Macron står til storsejr over højrefløjens Le Pen

Relateret indhold Artikler

Når Emmanuel Macron og Marine Le Pen som de eneste står på stemmesedlen ved anden runde af det franske valg, kommer størstedelen af vælgerne til at sætte krydset ved Macrons navn.



Det viser en meningsmåling, der er blevet offentliggjort i kølvandet på søndagens valg. Her fik de to kandidater flest stemmer og skal dermed i duel ved anden valgrunde 7. maj.



Med 60 procent af stemmerne står centrumpolitikeren Macron til en sikker sejr mod højrefløjsprofilen Marine Le Pen fra Front National, skriver Reuters.



Målingen er lavet af Ifop Fiducal, der har spurgt vælgere fra søndag aften klokken 21 og i løbet af mandagen. Dermed har de adspurgte taget stilling, efter at resultatet af søndagens valg var blevet offentliggjort.



De endelige stemmetal fra søndag viser, at Macron fik 24 procent af stemmerne. Marine Le Pen fik opbakning fra 21,3 procent.



Tallene er blevet offentliggjort mandag aften.



Til gengæld måtte den konservative François Fillon nøjes med en femtedel af stemmerne. Venstrefløjens Jean-Luc Melenchon blev nummer fire med 19,58 procent.



Mens der var tæt løb mellem de fire kandidater, var der langt ned til socialisten Benoît Hamon. Han fik kun 6,36 procent af stemmerne og led dermed et sviende nederlag.



Blandt mindre partier kunne spidskandidaterne kun høste mellem 0,2 og 1,2 procent.



/ritzau/