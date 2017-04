Trump udsætter forhandlinger om grænsemur til efteråret

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, er villig til at vente til efteråret med at begynde at sikre finansieringen til sin varslede grænsemur mod Mexico.



Trump siger til en række konservative medier, at han vil vente, indtil at Republikanerne begynder at forhandle om næste års finanslov, før han vil ansøge om penge til at bygge muren.



Det bekræfter Det Hvide Hus.



Donald Trump har kæmpet med svigtende opbakning blandt befolkningen, efter at han overtog præsidentposten fra Barack Obama i januar.



Udmeldingen fra præsidenten kommer kort inden, at Kongressen på fredag skal godkende det føderale budget, der skal gælde for det kommende finansår, der begynder 1. oktober.



Lykkes det ikke at blive enig om budgettet lurer en truende lukning af det amerikanske statsapparat.



"Nu kan de bipartiske forhandlinger fortsætte i de to kamre, hvor der arbejdes på flere udestående emner," siger Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer.



I sidste uge sagde samme Schumer, at forhandlingerne gik fint, indtil Det Hvide Hus nægtede at godkende budgettet, medmindre der blev lagt penge til side til etableringen af grænsemuren.



Selv om Republikanerne har flertallet i begge kamre af Kongressen, så kræves der 60 stemmer for at godkende budgettet i Senatet, der har 100 medlemmer.



Da der kun er 52 republikanere i Senatet er det nødvendigt, at nogle demokrater stiller sig bag budgetforslaget, før det kan blive godkendt.



/ritzau/Reuters