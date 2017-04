Le Pen tager orlov som partiformand for at fokusere på valg

Præsidentkandidaten Marine Le Pen har givet sig selv orlov fra posten som formand for højrefløjspartiet Front National.



Det sker for at kunne fokusere på at samle flest mulige vælgere bag sig frem mod anden runde af det franske præsidentvalg. Det siger hun ifølge medierne France24 og Le Figaro.



Formålet er at samle en bred skare af vælgere, der måske ikke kan se sig selv stemme på højrefløjspartiet.



- Her til aften har jeg besluttet at sende mig selv på orlov fra formandsposten i Front National. Jeg er ikke formand for Front National. Jeg vil være ude over partipolitiske overvejelser, siger hun til avisen Le Figaro.



- Jeg har altid ment, at præsidenten er præsident for alle franskmænd og skal kunne samle alle, siger hun.



I anden runde står hun over for centrumpolitikeren Emmanuel Macron. Han står til at tage sejren ved valget 7. maj.



/ritzau/