Der står Nordkorea på den amerikanske præsidents dagsorden mandag.



Donald Trump opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at overveje flere og mere skrappe sanktioner mod det nordkoreanske styre. Det sker forud for et møde med rådets ambassadører mandag.



- Dette er en reel trussel mod verden. Nordkorea er et stort problem, og det er et problem, vi er nødt til at løse endeligt, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.



- Sikkerhedsrådet må være forberedt på at indføre flere og stærkere sanktioner mod det nordkoreanske atom- og missilprogram, siger han visere.



Ambassadørerne fra de 15 lande i FN's Sikkerhedsråd er mandag kommet til Washington for at mødes med præsidenten og amerikanske politikere.



Yderligere har Trump diskuteret Nordkorea med den tyske forbundskansler, Angela Merkel. Det er ligeledes sket mandag.



Over telefonen diskuterede de to ledere den "presserende udfordring for sikkerhed," som Nordkorea udgør, skriver Det Hvide Hus i en meddelelse ifølge Reuters.



Trump og Merkel nåede også rundt om emner som Syrien, Yemen og en fredelig løsning på konflikten i Ukraine.



/ritzau/