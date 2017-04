Fillon vil ikke stå i spidsen for parti efter nederlag

Konservative François Fillon vil ikke stå i spidsen for sit parti ved det kommende parlamentsvalg i Frankrig.



Det siger han ifølge dpa til topfolk i partiet efter valgnederlag søndag. Her fik han ikke nok stemmer til at gå videre til anden runden i kampen om at blive Frankrigs næste præsident.



- Kampen er nu i jeres hænder. Jeg har ikke længere mandat til at kæmpe kampen med jer, siger Fillon på mødet ifølge dpa.



Også France24 skriver på sin netavis, at Fillon ikke vil lede det konservative partiet frem mod valget i juni. Her skal de franske vælgere pege på, hvordan parlamentet skal sættes sammen.



Han siger ifølge det franske medie, at han "ikke længere har legitimitet til at stå i spidsen for kampen".



/ritzau/