Den grønlandske udenrigsminister, Vittus Qujaukitsoq, trak sig mandag fra sin post i den grønlandske regering.



Årsagen er, at han stod til at miste en stor del af sine ansvarsområder, fortalte han mandag til KNR, Grønlands radio.



Han og regeringschef Kim Kielsen har ifølge KNR været uenige om vigtige emner som rigsfællesskabet og forsvarspolitik.



- Jeg må konstatere, at der ikke har været tilstrækkelig enighed i den linje, jeg står for, og som formanden for Naalakkersuisut (Landsstyret, red.) står for, sagde Vittus Qujaukitsoq.



Han varslede samtidig, at han vil gå efter formandsposten i Siumut. Den tjans har Kim Kielsen i dag.



Ny udenrigsminister bliver Suka K. Frederiksen.



/ritzau/