Hollande peger på Macron som arvtager til præsidentpost

Frankrigs præsident, François Hollande, opfordrer alle franske vælgere til at pege på Emmanuel Macron som landets næste præsident.



Det skriver AFP og Reuters.



Macron skal kæmpe om posten mod højrefløjens Marine Le Pen ved anden valgrunde 7. maj. De to kandidater fik flest stemmer ved søndagens valg.



Ifølge François Hollande udgør Le Pen en "risiko" for Frankrig, hvis hun kommer til magten.



/ritzau/