EU's udenrigschef, Federica Mogherini, siger mandag, at Rusland er forpligtet til at beskytte sine borgere og deres menneskerettigheder.



Hun er på besøg i Rusland, hvor hun har omtalt anklager om forfølgelse af homoseksuelle mænd i den sydlige russiske region Tjetjenien.



- Vores forventning er, at Den Russiske Føderation gør sit for at beskytte dets egne borgere med fuld respekt for de menneskeretlige principper, siger hun.



Det er blandt andet den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta, der har skrevet om forfølgelse af homoseksuelle i Tjetjenien.



Amnesty International har fulgt avisens dækning og skriver, at homoseksuelle mænd ifølge avisen er blevet buret inde, mishandlet og torteret til at udlevere navnene på andre homoseksuelle mænd eller LGBT-personer, de kender, på en tidligere politistation nær byen Argun i Tjetjenien.



Flere hundrede mænd er angiveligt blevet bortført alene på grund af kidnappernes formodning om, at de er homoseksuelle.



Avisen hævder at kunne bekræfte drab på tre mænd, mens kilder oplyser, at der er sket mange flere drab.



Den Moskva-støttede leder i Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, har afvist beskyldningerne og sagt, at der slet ikke findes homoseksuelle i republikken, og at bortførelserne derfor ikke kan have fundet sted.



Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), har modtaget mange henvendelser i sagen fra bekymrede borgere og organisationer, herunder fra LGBT-miljøet i Danmark.



Han udtalte i en pressemeddelelse 19. april, at man via Danmarks ambassade i Moskva vil fortsætte med at følge sagen tæt i Udenrigsministeriet.



- Som så mange andre er jeg forfærdet over de seneste ugers meldinger om forfølgelse, tortur og drab på homoseksuelle i Tjetjenien. Både som minister og som privatperson tager jeg den dybeste afstand fra forbrydelser mod mindretal, ikke mindst seksuelle mindretal, sagde ministeren.



Ifølge Samuelsen bliver sagen taget op fra dansk side i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), FN og Europarådet.



