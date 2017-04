Dansk Energi efter rapport: Tid til at droppe elafgift

Relateret indhold Artikler

Brancheforeningen Dansk Energi har længe ment, at det var på tide at få kigget på de høje afgifter, som bliver lagt på elektricitet i Danmark.



Og med Energikommissionens rapport, der er offentliggjort mandag, mener foreningens direktør, Lars Aagaard, at der er endnu mere grund til at få kigget på afgiftssystemet.



Han er tilfreds med, at et flertal i Folketinget allerede har sat arbejdet med at udfase PSO-afgiften i gang. PSO står for Public Service Obligations, det vil sige offentlige serviceforpligtelser.



- Nu opfordrer vi til, at næste energiaftale vil have som mål at tage et opgør med den forvridende elafgift, der ikke giver mening, når vores strøm primært kommer fra grønne energikilder, skriver han i en kommentar til rapporten.



Også hos Dansk Fjernvarme mener man, at afgiftssystemet grundlæggende bør laves om.



I dag har vi i Danmark et stort overskud af vindkraft, som ikke bliver anvendt til eksempelvis fjernvarme, fordi der er så store afgifter på brugen af strøm.



- Teknologien til for eksempel at udnytte den stigende mængde vindkraft i fjernvarmen er allerede i dag til stede med store eldrevne varmepumper.



Når det ikke sker, skyldes det alene, at forældede afgifter og tariffer hindrer rentable løsninger, der for alvor kan udnytte den store lagerkapacitet, der allerede i dag findes i fjernvarmenettet, siger Dansk Fjernvarmes Kim Mortensen i en pressemeddelelse.



/ritzau/