S spår cybertrussel stort fokus i næste forsvarsforlig

Opdateret 11.37 - Det er grotesk og urimeligt, at hackergruppen ATP28 har luret i mailkonti hos ansatte i det danske forsvar.



Sådan lyder reaktionen fra Henrik Dam Kristensen, som er forsvarsordfører i Socialdemokratiet.



Hackerangrebet fra den russiske gruppe er beskrevet i en ny rapport fra Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste.



Der er ifølge efterretningstjenester kraftige indikationer på, at hackergruppen har forbindelse til det russiske militær og efterretningstjeneste.



- Det er alvorligt, og selv om det ikke er en normal krig, så har der været angreb på Danmark. Det svarer jo til, at en fremmed nation er gået ind og har tilsidesat alle de regler, der bør være i et nationalt samarbejde.



Henrik Dam Kristensen er overbevist om, at cybertruslen kommer til at få stor opmærksomhed, når der senere på året skal forhandles om et nyt forsvarsforlig.



- Det kommer til at fylde, når vi skal i gang med at forhandle, så vi kan være sikre på, at vi hele tiden gør det her godt nok.



- Det her handler om at beskytte Danmark. Jeg kan bestemt ikke afvise, at der både lovgivningsmæssigt og økonomisk skal gøres noget, siger S-ordføreren.



På trods af angrebet mod det danske forsvar varsler Claus Hjort Frederiksen dog ikke konsekvenser i forhold til Rusland.



- Jeg forestiller mig ikke, at det skal have nogen konsekvenser, fordi russerne vil jo - ligesom de tidligere har gjort - lodret benægte, at de har foretaget sig det her, lyder det fra forsvarsministeren.



Og det er da også svært at stille noget op over for Rusland, siger Henrik Dam Kristensen.



- Ligesom Claus Hjort tror jeg heller ikke, at Putin vil sige undskyld, hvis vi laver nogle diplomatiske konsekvenser, siger han.



- Men jeg vil opfordre den danske regering til at gøre det klart over for Rusland, at det på ingen måde er acceptabelt.



/ritzau/