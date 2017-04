Danske politikere sætter deres lid til franske Macron

Congratulations @EmmanuelMacron. We should await the final election, but Europe needs an openminded and reformoriented France => Good luck! -- Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 23. april 2017

Om to ugers tid kommer Frankrigs næste præsident enten til at hedde Emmanuel Macron eller Marine Le Pen. De to politikere fik flest stemmer ved første valgrunde søndag.De danske politikere ønsker over en bred kam, at den 39-årige centrumpolitiker Emmanuel Macron vinder præsidentvalget.Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lykønsker på Twitter den unge politiker:"Vi bør afvente det endelige valg, men Europa har brug for et fordomsfrit og reformorienteret Frankrig. Held og lykke!"Også Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, sætter sin lid til, at Macron kan slå højrenationalisten Marine Le Pen fra Front National."Jeg både tror og håber, at Macron bliver Frankrigs næste præsident," siger Wammen i en skriftlig kommentar."Det vil være både i Frankrigs og Europas klare interesse, og jeg håber derfor, at han de næste to uger vil kunne samle bred opbakning fra den franske befolkning."I samme toner lykønsker De Radikales partileder, Morten Østergaard, på fransk den unge midterkandidat på Twitter.Emmanuel Macron fører valgkamp på blandt andet klima, et stærkere bånd til EU og styrket internationalt militært samarbejde.Macron er aldrig før valgt til et offentligt embede, men har været minister for den siddende socialistiske regering.Da det søndag stod klart, at ingen af de gamle partier ville gå videre til anden runde i præsidentvalget, opfordrede de deres vælgere til at stemme på Macron."Der er ikke andet valg end at stemme imod den yderste højrefløj. Jeg vil derfor stemme for Emmanuel Macron," sagde den konservative François Fillon.Den siddende præsident, François Hollande, har også lykønsket Macron med valgsejren.Det samme har Tysklands socialdemokratiske udenrigsminister, Sigmar Gabriel, der erklærer sig "sikker på", at Macron vil blive Frankrigs næste præsident 7. maj.Valgets vinder bliver Frankrigs præsident de næste fem år./ritzau/