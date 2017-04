Meningsmåling: Mays konservative får hver anden stemme

Relateret indhold Artikler

Storbritanniens konservative parti står til en vælgeropbakning på 50 procent i en ny meningsmåling.



Det er den højeste opbakning, partiet har haft siden 1991, skriver avisen Sunday Mirror, der har offentliggjort målingen lørdag.



Det er en fremgang på ikke mindre end fire procent siden en tilsvarende måling i Sunday Mirror en uge tidligere.



Det største oppositionsparti, Labour, ville ifølge målingen få 25 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag.



Hvis de tal holder helt frem til valgdagen 8. juni, vil Storbritanniens konservative premierminister, Theresa May, og hendes partifæller kunne sætte sig på et solidt flertal af pladserne i det britiske underhus.



May vil muligvis kunne slå tidligere premierminister Tony Blairs rekord fra 1997, hvor han og Labour fik over 418 af de 646 pladser i Underhuset.



Labour ville derimod miste 90 pladser.



Målingen giver Labour-leder Jeremy Corbyn yderligere en begmand. 45 procent af partiets vælgere siger, at de ikke tror på, at partiet kan vinde et parlamentsvalg med ham som leder.



Theresa May overraskede de fleste, da hun tirsdag meddelte, at hun vil udskrive valg.



Premierministeren begrunder det med, at hun vil have et klart mandat fra den britiske befolkning til de kommende forhandlinger om at forlade EU.



I målingen i Sunday Mirror, der er udført af analyseinstituttet ComRes, får Liberaldemokraterne 11 procents opbakning, mens det indvandringskritiske Ukip står til syv procent.



/ritzau/