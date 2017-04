Kommission vil ikke lade Danmark blive et uland for elbiler

Relateret indhold Artikler

Hvis regeringens mål for den grønne omstilling skal kunne indfris, skal der flere elbiler på de danske veje.



Sådan lyder det fra Energikommissionen, som regeringen har sat i verden for at komme med anbefalinger til energipolitikken frem til 2030.



- Vi må ikke blive et elbil-mæssigt uland, siger Energikommissionens formand, Danfoss-topchef Niels B. Christiansen.



- Vi skal ikke nødvendigvis være verdensledende på elbiler i dag, men vi kan heller ikke gå i stå. Vi er nødt til at få opbygget nogle kompetencer og have et vist niveau af elbiler, så det også er interessant for fabrikkerne at lancere deres elbiler i Danmark, siger han.



Derfor vakte det bekymring blandt kommissionens medlemmer, at salget af elbiler stort set er gået i stå i 2017, efter at afgifterne steg 1. januar.



Regeringen, Socialdemokratiet og De Radikale har indgået en aftale, som skal sætte gang i salget igen. Det er positivt, omend kommissionsformanden gerne havde set en "lidt mere ambitiøs" aftale.



Ifølge Niels b. Christiansen vil udbredelsen af elbiler tage noget tid, fordi elbiler fortsat er relativt dyre.



- Men vi tror, at på et eller andet tidspunkt mellem 2020 og 2030, der kommer der til at ske noget for alvor med elbilerne, siger han.



En af hovedoverskrifterne fra energikommissionens anbefalinger til regeringen lyder, at vi skal gå væk fra brændsel som kul, gas og biobrændsel og i stedet bruge el. Både når det gælder om at få varme i radiatoren, og når det gælder bilerne på vejene.



Hvordan den præcise anbefaling om elbilerne lyder, afsløres først mandag formiddag, når Energikommissionen afleverer sine konklusioner til energiminister Lars Christian Lilleholt (V).



I 2016 udgjorde afgiften på elbiler 20 procent af registreringsafgiften. Den steg 1. januar 2017 til 40 procent.



Den nye aftale, som blev præsenteret 18. april, sænker igen registreringsafgiften til 20 procent.



Denne sats gælder, indtil der er registreret 5000 nye elbiler i Danmark. Eller indtil 1. januar 2019, hvor afgiften bliver hævet, uanset om der er solgt 5000 elbiler eller ej.



