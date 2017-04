Rusland har hacket det danske forsvar i to år

En kæmpe hackingskandale har ramt det danske forsvar. En statsstyret russisk hackergruppe er brudt ind i forsvarets it-systemer og har stjålet informationer i 2015 og 2016.Det afslører forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) overfor Berlingske . Hjort erklærer sig "rystet" over hackingen og siger, at "vi står med en meget kritisk situation".Hackergruppen, der også har angrebet Demokraternes parti i USA sidste efterår, har ifølge avisen skaffet sig adgang til emails hos udvalgte medarbejdere i det danske forsvar - emails, som hackerne så har tappet for oplysninger.Forsvaret Efterretningstjeneste vurderer, at selv om informationerne var 'ikke-klassificerede', kan de alligevel bruges til at afpresse ansatte til at blive agenter. Og de stjålne email-informationer kan også bruges til at sende nye emails, som kan udvide hackingens omfang.Hackergruppen er identificeret som ATP 28, også kaldet Fancy Bear, og ifølge flere efterretningstjenester trækker den tråde helt op til præsident Vladimir Putin.