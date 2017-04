Emmanuel Macron og Marine Le Pen. To valgstedsprognoser kl 20 peger i retning af, at netop de to kandidater er gået videre til den afgørende dyst om præsidentposten i Frankrig den 7 maj.En topøkonom forudser jubel på markedet i morgen, fordi den moderate og reformorienterede Macron i alle målinger står til at kunne slå højrefløjspolitikeren Le Pen i en direkte duel.Børsen følger valget live denne aften med resultater, konsekvenser og analyser.Læser du artiklen i vores nyheds–app, så kan du desværre ikke se live–bloggen. Se i stedet med på borsen.dk – i browseren på din mobil eller på desktop.