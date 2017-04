Liveblog: Økonomer tror på markedsjubel efter fransk valg

Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Alt tyder på, at det er netop de to kandidater, der går videre til den afgørende dyst om præsidentposten i Frankrig den 7 maj.Og derfor spår topøkonomer smil på markederne i morgen, fordi den moderate og reformorienterede Macron i alle målinger står til at kunne slå højrefløjspolitikeren Le Pen i en direkte duel.Vi venter fortsat på de officielle stemmetal, men indenrigsministeriets foreløbige optælling bekræfter de to valgstedsprognoser kl 20, der har udpeget Macron og Le Pen som vinderne af første valgrunde.Børsen følger valget live denne aften med resultater, konsekvenser og analyser.Læser du artiklen i vores nyheds–app, så kan du desværre ikke se live–bloggen. Se i stedet med på borsen.dk – i browseren på din mobil eller på desktop.