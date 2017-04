Liveblog: Godaften Frankrig - hvem skal være jeres nye præsident?

Le Pen, Macron, Fillon eller Melanchon? Franskmændene går til stemmeurnerne i dag i jagten på en ny præsident, og fire kandidater puster hinanden i nakken i første valgrunde.De to, der får flest stemmer i dag, går videre til anden valgrunde 7 maj, hvor præsidentvalget bliver endeligt afgjort.Markederne er nikker ja til to af de fire favoritkandidater, Macron og Fillon, men kan absolut ikke lide de to andre, Le Pen og Melanchon. Børsen følger valget live denne aften med resultater, konsekvenser og analyser.Læser du artiklen i vores nyheds–app, så kan du desværre ikke se live–bloggen. Se i stedet med på borsen.dk – i browseren på din mobil eller på desktop.