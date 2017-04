Mette Frederiksen om S-værdier: Det vigtigste er lighed

I de næste 20 år er det Socialdemokratiets topprioritet at skabe lighed i det danske samfund.



Det siger partiformand Mette Frederiksen på et stormøde i Odense søndag. Her fremlægger partiet sit udkast til et principprogram.



"Det er der vigtigst for os er lighed. Vores vigtigste opgave er, at vores børn har lige muligheder," lyder det i partiformandens tale på mødet.



I talen nævner Mette Frederiksen også emner som globalisering, udlændingepolitik og bæredygtighed som vigtige for partiet.



"Vores opgave er at skabe nogle resultater. At bære den grundlæggende optimisme, vi altid har båret."



"I morgen kan blive bedre. Men det skal den være for os alle sammen. Uligheden stiger, globalisering ikke er kontrolleret nok, og der er større migrationsstrømme end nogensinde før."



"Så rejser vi os og gør noget ved de problemer," siger hun.



Principprogrammet indeholder ikke konkrete politiske udspil, men er ifølge partiformand Mette Frederiksen " et værdikompas" for partiet.



/ritzau/