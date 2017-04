Tysk AfD-parti tager højredrejning med valg af nye ledere

Alexander Gauland og Alice Weidel.



Det er navnene på spidskandidaterne for det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland (AfD) frem mod valget til Forbundsdagen i september. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



På en kongres i Köln har partiets medlemmer søndag peget på de to kandidater til at stå i spidsen for AfD i valgkampen.



Forud for kongressen var Frauke Petry, en af partiets ledere, spidskandidat. Men hun har oplyst, at hun ikke ønskede at være spidskandidat ved valget.



"For at gøre en ende på alle spekulationer, vil jeg benytte denne meddelelse til klart at slå fast, at jeg hverken stiller op som spidskandidat eller deltager på et tophold," sagde Petry onsdag.



Derfor var et af de vigtigste punkter på kongressens dagsorden at få sat navn på hendes erstatning.



Og med valget af Gauland tager det indvandrerkritiske parti et sving til højre. Han anses ifølge dpa som en del af partiets yderfløj. Weidels profil er mere økonomisk liberal.



Landsmødet begyndte lørdag, og allerede her stod det klart, at partiet var ved at sætte kurs længere ud mod højre.



Frauke Petry led et nederlag, da de delegerede nægtede at diskutere hendes forslag om at gøre partiet mere pragmatisk.



Forsamlingen stemte imod overhovedet at diskutere hendes forslag om, at AfD skal afvise "racistiske, antisemitiske og nationalistiske ideologier".



Det stærkt EU- og islamkritiske parti ventes at få tilstrækkeligt med stemmer ved valget 24. september til at komme i Forbundsdagen for første gang.



Partiet blev grundlagt i 2013 og er repræsenteret i 11 af Tysklands 16 delstatsparlamenter.



/ritzau/