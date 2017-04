Dansk ambassadør: Angreb præger første runde af fransk valg

Franskmændene stemmer søndag i første runde af præsidentvalget blot få dage efter det seneste dødelige angreb i landet, hvor en undtagelsestilstand har varet i over et år.



Og det præger stemningen på valgdagen, fortæller Kirsten Malling Biering, der er Danmarks ambassadør i Frankrig.



"Det er en usædvanlig valgkamp på mange måder. Og det er den første valgkamp i nyere tid, som bliver gennemført, mens Frankrig er i undtagelsestilstand," siger hun.



50.000 betjente er sendt på gaden til at bevogte 67.000 valgsteder landet over.



Og franske sikkerhedsmyndigheder har ifølge nyhedsbureauet Reuters advaret om, at der er risiko for militante attentater på valgdagen, efter at flere end 230 har mistet livet i angreb de seneste to år.



Men stemningen er ikke decideret utryg eller knuget, beretter Kirsten Malling Biering. Hun befinder sig i hovedstaden Paris, hvor en formodet islamist torsdag skød og dræbte en betjent.



"Det siger sig selv, at det er et usædvanligt valg. Også fordi man så kort tid før var udsat for endnu et terrorangreb og netop i Paris' hjerte," siger ambassadøren.



"Men hvis man ser på valgstederne, i hvert fald dem i Paris, som jeg har har mulighed for at iagttage, så er der en relativt massiv deltagelse," tilføjer Kirsten Malling Biering.



Klokken 12 er den første opgørelse over stemmedeltagelsen kommet fra det franske indenrigsministerium. Ifølge Reuters har 28,54 procent af de 47 millioner vælgere sat deres kryds i løbet af de første fire timer på valgdagen.



Dermed ligger deltagelsen et minimalt stykke over 2012, hvor 28,29 procent havde stemt på samme tidspunkt.



/ritzau/