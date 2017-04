Knap en tredjedel af Frankrigs vælgere har stemt

Opdateret 12.52 - Valgdeltagelsen ved det franske præsidentvalg ligger indtil videre en smule over niveauet for valget i 2012.



En måling fra indenrigsministeriet viser, at 28,54 procent af de franske vælgere havde sat deres kryds klokken 12 dansk tid.



For fem år siden havde marginalt færre vælgere været forbi et valgsted. Her lå niveauet på 28,29 på samme tidspunkt. Det samlede stemmetal endte i 2012 på 79,5 procent.



Franskmændene har kunnet pege på deres favorit til posten siden klokken 8 søndag morgen. I de større byer lukker valgstederne klokken 20, mens de i mindre byer lukker klokken 19.



Omkring 47 millioner mennesker ventes at afgive deres stemme ved valget. Godt 45,5 millioner af dem skal sætte kryds på et af de 67.000 valgsteder rundt om i landet.



De resterende bor i oversøiske franske territorier eller i udlandet, hvor de blandt andet kan stå opført på konsulære lister, så deres stemme også kan blive hørt ved valget.



Et endeligt valgresultat ventes mandag morgen. Men de første målinger vil formentlig allerede komme kort efter valgstedernes lukning.



/ritzau/Reuters