Et valgsted i den østlige del af Frankrig er søndag blevet evakueret, mens franske vælgere var mødt op for at stemme ved præsidentvalget.



Årsagen er et mistænkeligt køretøj, oplyser det franske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Valgstedet ligger i byen Besançon. Der er ingen oplysninger om, hvor mange mennesker der er blevet evakueret.



Den mistænkelige bil blev parkeret ude foran valgstedet. Den var tidligere blevet stjålet, og falske nummerplader var efterfølgende blevet sat på.



Føreren af bilen forlod køretøjet, mens motoren stadig var i gang. Det fik myndighederne til at evakuere stedet, af frygt for at et muligt angreb var under opsejling.



Indenrigsministeriet oplyser, at bombeeksperter er blevet kaldt ud til valgstedet for at undersøge bilen.



Sikkerheden er skærpet i hele Frankrig i forbindelse med valget.



Flere end 50.000 politifolk er på gaden for at sikre tryghed for de mange millioner vælgere, der ventes at finde vej til valgstederne i løbet af dagen.



Myndighederne har tidligere meddelt, at der er en risiko for angreb på valgdagen. I løbet af de seneste to år har flere end 230 mennesker mistet livet i angreb flere steder i Frankrig.



Valgstederne åbnede klokken 8 søndag morgen. De lukker igen klokken 20 i de større byer, mens vælgere i mindre byer skal nå at sætte deres kryds før klokken 19.



/ritzau/