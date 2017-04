DF klandrer S for ikke at støtte forbud mod burka og niqab

"Jeg medgiver, at Socialdemokratiet har foretaget et ryk på udlændingeområdet, men det er ikke et markant ryk. Der er stadig et stykke vej hen til Dansk Folkeparti," siger DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen.



Han reagerer på, at Socialdemokratiet søndag har offentliggjort et nyt principprogram, der for første gang forholder sig til udlændingepolitik.



Politisk kommentator Hans Engell vurderer, at det er et udtryk for, at Socialdemokratiet tager et skridt nærmere Dansk Folkeparti.



Men der er meget, der adskiller de to partier, når det handler om udlændinge- og integrationspolitik, siger Martin Henriksen.



"Socialdemokratiet stemmer jo desværre imod mange af de forslag, som vi lægger frem i folketingssalen. Jeg har et par gange stillet forslag om at forbyde burka og niqab, om at afvise asylansøgere ved grænsen og om at begrænse den ikkevestlige indvandring."



"Alle forslag har Socialdemokratiet stemt imod," siger Martin Henriksen.



