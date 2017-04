Valgstederne er søndag morgen åbnet i Frankrig, hvor de franske vælgere skal stemme ved første runde af det franske præsidentvalg, der bliver kaldt det mest uforudsigelige valg i årtier. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.



Omkring 47 millioner mennesker ventes ifølge nyhedsbureauet Reuters at afgive deres stemme ved et af de 67.000 valgsteder, der har åbent fra klokken 8 til 20 søndag aften.



Et endeligt valgresultat ventes mandag morgen. Men de første valgstedsmålinger vil formentlig allerede komme kort efter valgstedernes lukning.



Omkring 50.000 betjente og 7000 soldater er sat af til at sørge for sikkerheden ved præsidentvalget i Frankrig i lyset af flere angreb, der har ramt Frankrig de seneste år.



Det seneste fandt sted torsdag, hvor en mand skød og dræbte en fransk politibetjent og sårede to af hans kolleger på Paris' berømte boulevard Champs-Élysées.



I alt 11 præsidentkandidater stiller op ved valget, men ifølge målinger ligger fire kandidater side om side i ræset for at vinde en af to pladser i valgets anden runde.



Favoritterne til at nå anden runde er med en smal margin den moderate Emmanuel Macron og Front Nationals højrenationale Marine Le Pen.



Men også den konservative François Fillon og den venstreorienterede Jean-Luc Mélenchon er ifølge målingerne med i opløbet.



Hvis en enkelt kandidat får over halvdelen af stemmerne, bliver vedkommende præsident uden en yderligere valgrunde. Det er dog aldrig sket tidligere.



/ritzau/